Coloriamo Torino di granata: inviateci le vostre foto del 4 maggio o taggateci sui social!

Un invito a tutti i tifosi granata in occasione del 4 maggio: taggateci ed inviateci i vostri contenuti del flash mob ideato dai Sensounico. Li ricondivideremo!

Il 4 maggio, la data più importante per il popolo granata, quest’anno avrà un sapore diverso. Il coronavirus impedisce le consuete celebrazioni, che ogni anno vedono innumerevoli tifosi granata e non salire al colle di Superga per commemorare il Grande Torino, fermato dal Fato il 4 maggio del 1949. Sicuramente non sarà un virus a fermare il granatismo e il ricordo degli Invincibili. Quest’anno più degli altri sarà necessario tirare fuori la grinta, il cuore e l’unione che caratterizzano i tifosi del Toro per riuscire a commemorare nelle avversità quella squadra che ha reso grande questo club. Uniti nella distanza.

Ognuno potrà contribuire e fare la sua parte, aderendo al flash mob proposto dai Sensounico e dai Toro club in programma per le 17.03, l’ora in cui si consumò uno degli episodi più tristi della storia del calcio: basterà affacciarsi alla finestra o uscire sul balcone, indossando un capo granata e sventolando una sciarpa o una bandiera sulle note di “Quel giorno di pioggia”.

Invitiamo quindi tutti i tifosi a postare foto e video del flash mob sui propri social e taggare la nostra pagina Instagram, Facebook e Twitter in modo da permetterci di ricondividere i contenuti. Sarà inoltre possibile inviarceli tramite messenger o alla mail redazione@toro.it. Un modo diverso per tingere le strade e le vie di granata.