Liga spagnola sospesa per coronavirus

Anche la Spagna si ferma: il campionato di calcio della Liga spagnola è stato sospeso per l’emergenza da Covid-19. E’ il secondo dopo la Serie A

La Serie A italiana è stata la prima a fermarsi ma, da pochi minuti, non è più sola: anche la Liga spagnola, infatti, ha ufficialmente dichiarato lo stop ai propri campionati di calcio (Liga e Segunda divisione). Anche in Spagna, infatti, il contagio da Coronavirus si sta allargando e i massimi vertici del calcio hanno deciso di sospendere tutte le attività seguendo proprio l’esempio della Lega Calcio italiana. A dare la spinta decisiva per arrivare allo stop della Liga arriva però dalla palla a spicchi: un giocatore del Real Madrid di basket, infatti, è stato trovato positivo al Covid-19 e per questo l’inter centro di Valdebeba è stato messo in quarantena. Provvedimento che riguarda anche la formazione di Zinedine Zidan che, per l’appunto, si allena nel medesimo centro sportivo.

Real Madrid in quarantena: il comunicato ufficiale

Di seguito il comunicato ufficiale (tradotto) comparso sul sito del Real Madrid: “Il Real Madrid CF riferisce che un giocatore della nostra prima squadra di basket si è rivelato positivo dopo aver testato il coronavirus COVID-19. Da questo momento in poi, la raccomandazione è stata quella di rimanere in quarantena sia per la prima squadra di basket che per la prima squadra di calcio, dato che le due squadre condividono le strutture a Ciudad Real Madrid.

Allo stesso modo, è stato deciso di chiudere le strutture della nostra città sportiva ed è anche raccomandato che tutto il personale del Real Madrid che fornisce i propri servizi nella città di Real Madrid rimanga in quarantena. Le partite che erano in programma oggi e domani, corrispondenti al basket Euroleague e al calcio LaLiga, non verranno giocate”.