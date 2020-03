Rugani positivo al Coronavirus! E' il primo calciatore di serie A - Toro.it

La Juventus ha comunicato che Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus: il difensore risulta asintomatico. E’ il primo calciatore di A contagiato

Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha comunicato la Juventus con una nota sul proprio sito ufficiale: “Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”. Il difensore bianconero è il primo calciatore di serie A ad essere risultato positivo.

Coronavirus: positivi anche calciatori in serie C e in Germania

Negli scorsi erano risultati positivi al Coronavirus alcuni calciatori di serie C, come Alessandro Favalli della Reggiana e alcuni della Pianese. In Germania è risultato invece positivo Timo Hubers dell’Hannover. L’emergenza sanitaria si sta facendo sempre più grave in tutta Europa: la Uefa ha al momento annullato alcune partite di Europa League (Siviglia-Roma e Inter-Getafe) ma anche alla luce delle ultime notizie, considerato che la Juventus la prossima settimana dovrebbe giocare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Olympique Lione, sarà ora costretta a rivedere tutti i calendari delle competizione europee.