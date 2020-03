Dopo Vlahovic, questa mattina anche Cutrone e Pezzella sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus: salgono a 9 i calciatori di serie A contagiati

Dopo Dusan Vlahovic, altri due calciatori della Fiorentina questa mattina sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus, si tratta di Patrick Cutrone e di German Pezzella. Tra i contagiati in casa viola c’è anche il fisioterapista Stefano Dainelli. A comunicarlo è stata la società toscana: “ACF Fiorentina comunica che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze”. Sono ora nove i calciatori di serie A contagiati dal Coronavirus.