Sampdoria, altri quattro giocatori positivi al Covid-19 - Toro.it

L’annuncio della Sampdoria: anche Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby e il dottor Baldari sono risultati positivi al Coronavirus. Sono in buone condizioni

Dopo Manolo Gabbiadini, altri quattro giocatori e il medico sociale della Sampdoria sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di Colley, Ekdal, La Gumina e Thorsby. Assieme a loro, come detto, è alle prese col virus anche il dottor Baldari. Ma tutti si trovano in buone condizioni. Di seguito il comunicato del club: “L’U.C. Sampdoria comunica che, a seguito alla positività al Coronavirus-COVID-19 di Manolo Gabbiadini, in presenza di lievi sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari. Sono tutti in buone condizioni di salute e nei loro domicili a Genova”.

“L’U.C. Sampdoria ribadisce di aver immediatamente applicato tutte le procedure previste dalla normativa: tutte le sedi del club sono chiuse, la squadra, i dirigenti e i dipendenti potenzialmente coinvolti sono in auto-isolamento domiciliare volontario. Si conferma che tutte le attività sportive sono sospese e che vengono svolte, da remoto, quelle essenziali organizzative del club”.