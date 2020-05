Fca non paga i dividendi agli azionisti: così può chiedere 6,3 miliardi di aiuti allo Stato - Toro.it

Fa discutere la decisione di Fca di non pagare i dividendi agli azionisti in modo da poter richiedere 6,3 miliardi di prestito garantiti dallo Stato

Anche Fca sarebbe interessata a ricevere gli aiuti previsti dallo Stato per le aziende: la notizia è stata riportata dal quotidiano economico Milano Finanza e, come prevedibile, sta facendo molto discutere. Fca Italy avrebbe già avviato le pratiche con la Banca Intesa SanPaolo per richiedere un prestito di 6,3 miliardi di euro garantiti dallo Stato, come previsto dal decreto Liquidità, previsto per aiutare le imprese in difficoltà a causa della crisi generata dalla diffusione del Covid-19.

Fca chiede gli aiuti statali

Come previsto dal decreto, il finanziamento all’azienda presieduta da John Elkann avrebbe una garanzia statale del 70%, ma avrebbe richiesto un’aumento della garanzia all’80% in considerazione del carattere di interesse essenziale a livello industriale. Per poter accedere agli aiuti previsti dalla Stato, Fca non ha pagato ai propri azionisti i dividendi del 2020. La notizia ha portato anche ad alcune reazioni da parte del mondo della politica, come quella dell’ex ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda che, su Twitter, ha commentato: “Ovviamente la sede legale e fiscale torna a Torino. Perché altrimenti andremo sul surreale”.