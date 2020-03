UFFICIALE: le Olimpiadi di Tokyo slittano al 2021 - Toro.it

Le Olimpiadi di Tokyo, inizialmente previste in estate, si faranno nel 2021: il premier giapponese Abe e il CIO lo hanno annunciato ufficialmente

Ufficialmente la denominazione non cambierà, ma i giochi olimpici di Tokyo 2020 si terranno nell’estate 2021 a causa della pandemia di Coronavirus. Inizialmente previste a partire dal prossimo luglio, le Olimpiadi slittano ufficialmente di un anno. Lo ha comunicato dapprima il premier giapponese Shinzo Abe: “Il presidente del CIO Bach è d’accordo al 100% sulla proposta di rinviare di un anno le Olimpiadi di Tokyo 2020”. Poi lo ha confermato lo stesso comitato olimpico internazionale con una lunga nota: “Il Presidente del CIO, Bach, e il Primo Ministro del Giappone, Abe, in una conferenza questa mattina hanno discusso dei Giochi Olimpici. Entrambi hanno espresso la rispettiva preoccupazione per la pandemia mondiale del Covid-19. In una riunione amichevole e costruttiva, i due leader hanno elogiato il lavoro del Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 e hanno preso atto dei grandi progressi compiuti in Giappone per combattere il COVID-19”.

Olimpiadi nel 2021: il comunicato del CIO

Il comunicato poi continua: “La diffusione senza precedenti e imprevedibile dell’epidemia ha visto il deteriorarsi della situazione nel resto del mondo. Ieri, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che la pandemia di COVID-19 sta “accelerando”. Attualmente ci sono oltre 375.000 casi registrati in tutto il mondo e in quasi tutti i paesi e il loro numero sta crescendo di ora in ora.

Nelle circostanze attuali e sulla base delle informazioni fornite oggi dall’OMS, il Presidente del CIO e il Primo Ministro del Giappone hanno concluso che i Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo devono essere riprogrammati a una data successiva al 2020, ma non oltre l’estate 2021, per salvaguardare la salute degli atleti, di tutti i partecipanti ai Giochi olimpici e della comunità internazionale”.

Tokyo 2020 slitta di un anno

E infine: “I leader concordarono sul fatto che i Giochi olimpici di Tokyo potessero rappresentare un faro di speranza per il mondo durante questi tempi difficili e che la fiamma olimpica potesse diventare la luce alla fine del tunnel in cui il mondo si trova attualmente. Pertanto, è stato concordato che la fiamma olimpica rimarrà in Giappone. È stato inoltre concordato che i Giochi manterranno il nome di Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020”.