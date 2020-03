Niente calcio né sport: ecco cosa vedere stasera in tv

Il coronavirus costringe a stare a casa. Ecco tutti i programmi tv di questa sera, 23 marzo, sulle principali reti in prima serata

Con l’emergenza coronavirus, restano poche le alternative per poter far passare il tempo. La quarantena impedisce infatti di uscire ed, inoltre, sono state sospese tutte le attività sportive e le competizioni, per evitare ulteriori contagi. Niente sport e niente giri per la città. La Tv diventa la migliore amica dell’essere umano in situazioni come queste, offrendo diverse alternative. Su Rai 1 è in programma il film “La concessione del telefono – C’era una volta Vigata”, alle 21.25. Su Rai 2 c’è invece lo show “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino (ore 21.20). “In arte Mina” è lo speciale che verrà trasmesso su Rai 3 (ore 21.20), dedicato alla nota artista italiana. Rai 4 lascia spazio alle serie tv: andranno in onda gli episodi 5 e 6 della seconda stagione di Siren (ore 21.21).

Tutti i programmi Mediaset in Tv ma non solo

Per quanto riguarda le reti Mediaset invece, Canale 5 trasmetterà la commedia “La vita è una cosa meravigliosa” di Carlo Vanzina (ore 21.21). Su Italia 1 prosegue la saga di Harry Potter con il terzo film “Harry Potter e la Camera dei Segreti” (ore 21.26). Il Canale 20, dedicato ai film, darà spazio a “Rogue One: A Star Wars Story”, a partire dalle ore 21.04.

Per quanto riguarda Rete 4, alle ore 21.25 comincia “Stasera Italia Speciale”, programma di attualità realizzato dalla redazione del Tg4. Tv8 e NOVE dedicano la serata a programmi di cucina: “Alessandro Borghese 4 ristoranti” (ore 21.30) per il primo, e “Little Big Italy” con Francesco PAnella (ore 21.35) per il secondo.