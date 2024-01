La squadra di Scurto si prepara per l’importante semifinale di andata contro la Lazio, in programma mercoledì

Super impegno infrasettimanale per la Primavera di Giuseppe Scurto, che nel pomeriggio di oggi, alle 14, farà visita alla Lazio per la semifinale di andata di Coppa Italia. Sfida dal valore inestimabile per i torelli, che hanno la possibilità di approdare in finale per la prima volta dalla stagione 2018/2019, quando la squadra in cui figuravano Singo e Gemello perse poi contro la Fiorentina.

Come arriva il Torino

I ragazzi di Scurto arrivano alla partita reduci da un super cammino, come la squadra più in forma dell’intero campionato. L’ultima sconfitta risale addirittura all’11 novembre scorso, quando a battere Ciammaglichella e compagni sono stati proprio i biancocelesti. Da lì 11 risultati utili consecutivi, di cui 7 vittorie e 4 pareggi, che sono bastati per ottenere il 2° posto in classifica alle spalle dell’Inter, con cui i torelli hanno pareggiato nell’ultima partita. Un cammino super, che la squadra vuole far proseguire “vendicandosi” proprio contro l’Under 19 della Lazio.

Come arriva la Lazio

Dal canto loro, i ragazzi allenati da Sanderra erano arrivati addirittura a ottenere 14 risultati utili consecutivi tra settembre e dicembre. Il rendimento è poi di poco calato, e nelle ultime 8 partite sono arrivate 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Nonostante questo, i biancocelesti sono rimasti totalmente dentro la zona playoff, come dimostrato dal 4° posto in classifica alle spalle dei cugini della Roma, e sono arrivati anche alle semifinali di Coppa. Nel pomeriggio di mercoledì, quindi, ci si aspetta una sfida molto equilibrata tra due delle squadre in questo momento migliori del panorama italiano a livello giovanile.