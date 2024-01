Coppa Italia Primavera, Lazio-Torino: diretta, formazioni e tabellino del match valido per la semifinale di andata

Prima sfida di semifinale a Formello: Lazio-Torino si troveranno di fronte a quasi tre mesi dall’ultima volta. Allora era una partita di campionato, l’ultima sconfitta granata prima della cavalcata che ha portato i granata al secondo posto, dopo una striscia positiva iniziata dal match successivo. Di fronte i biancocelesti, squadra in salute, reduce da una vittoria che li ha portati a -1 dal Toro. Oggi però in palio c’è altro: l’andata di una gara che vedrà poi gli avversari del Toro far visita ai granata ad Orbassano il 21 febbraio. Segui in diretta Lazio-Torino Primavera.

Coppa Italia Primavera, Lazio-Torino: la diretta

10′ Ci prova anche Ciammaglichella da lontano: palla fuori

9′ Ottima chiusura difensiva di Mendes

8′ Fase di studio delle due squadre

4′ Bianay Balcot! Da fuori, con il destro, sfiora un gran gol

4′ Corner per la Lazio: nulla di fatto

3′ Gira palla il Toro

1′ Si parte! Muove palla il Toro

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, tra poco si parte!

Calcio d’inizio ore 14

Coppa Italia Primavera, Lazio-Torino 0-0: il tabellino

Lazio (3-5-2): Renzetti; Bordon, Dutu, Ruggeri; Bedini, Sardo, Nazzaro, Di Tommaso, Milani; Sulejmani, Fernandes. A disposizione: Magro, Petta, Napolitano, Kone, Bigotti, Marini, Cappelli, Zazza, Gelli, Cuzzarella. Allenatore: Sanderra.

Torino (4-3-3): Abati; Bianay Balcot, Mendes, Dellavalle, Muntu; Silva, Dalla Vecchia, Ciammaglichella; Savva, Gabellini, Njie. A disposizione: Bellocci, Casali, Mahari, Rettore, Acar, Dell’Aquila, Perciun, Longoni, Bonadiman, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Coppa Italia Primavera, Lazio-Torino: dove vederla in tv e streaming

La partita Lazio-Torino di Coppa Italia Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. La diretta web sarà su Toro.it.

Coppa Italia Primavera, Lazio-Torino: formazioni ufficiali

