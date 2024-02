Il Torino Primavera punta a prolungare la lunga serie di risultati positivi collezionata finora il campionato: ora i neroverdi

Prosegue il conto alla rovescia verso Sassuolo-Torino, gara valida per la 20ª giornata del campionato Primavera. Gli uomini di Scurto puntano a dare continuità all’incredibile serie di risultati positivi collezionata finora, dopo un inizio di stagione tutt’altro che semplice. I granata non perdono ormai dal lontano 11 novembre 2023, quando rimasero sconfitti sotto i colpi della Lazio. Da quel giorno il Toro ha sempre fatto risultato, guadagnando il secondo posto in campionato che vorrebbe dire semifinali playoff. Netto il percorso anche in Coppa Italia, che ha visto Savva e compagni battere la Lazio nella semifinale di andata con il risultato di 1-3. Ora per i ragazzi di Scurto c’è il Sassuolo, un avversario non semplice da affrontare, ma che nelle ultime settimane ha perso qualche certezza.

Come arriva il Sassuolo

Si perché i ragazzi di Emiliano Bigica hanno perso ben 5 partite tra campionato e Coppa Italia delle ultime 8 disputate. Eppure i neroverdi avevano vissuto un gran periodo di forma tra ottobre e dicembre, in cui avevano collezionato ben 21 punti su 24 a disposizione. Ora gli emiliani sembrano aver perso qualche certezza e la classifica li vede al sesto posto a quota 30 punti, a -4 dai granata. Nell’ultima gara il Sassuolo non è riuscito ad andare oltre il pareggio nel match contro la Sampdoria, 14ª nel campionato Primavera. 2-2 il risultato finale, in cui i neroverdi hanno concesso troppo in fase difensiva. Mentre in Coppa Italia è arrivata una sconfitta ai quarti di finale contro la Roma, in un match che Russo e compagni conducevano per 1-2. Sarà una gara da affrontare con il giusto piglio e da non sottovalutare, per mettere gli emiliani a distanza di sicurezza.