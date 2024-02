Sassuolo-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Per allungare la striscia positiva e rimanere sulla scia dell’Inter, che ieri ha vinto. il Torino Primavera oggi sarà ospite del Sassuolo dopo un mese di gennaio ricco di big match (ha incontrato Inter, appunto, Milan e Roma) e al termine della settimana che ha visto i granata battere anche la Lazio in Coppa Italia. I neroverdi sono a caccia di preziosi punti playoff. Segui in diretta Torino-Sassuolo-Primavera su Toro.it.

Primavera, Sassuolo-Torino: la diretta

28′ Rete del Sassuolo. Ha segnato Parlato

24′ Fase calma della gara dopo un inizio fiammeggiante

19′ Subito gol del Sassuolo alla ripresa del gioco. Ancora Bruno

18′ Goooooooool del Toro! Ha realizzato il calcio di rigore capitan Dellavalle

18′ Calcio di rigore per il Torino! Intervento falloso di un difensore del Sassuolo su Savva

16′ Errore della difesa granata. Retropassaggio non controllato da Abati, che regala un corner ai padroni di casa

15′ Ancora Caragea, questa volta con una conclusione da fuori intercettata dalla difesa

11′ Ha provato a ritrovare il vantaggio il Sassuolo con un colpo di testa di Caragea, finito però alto

6′ Gooooooool del Toro. Gran tiro da fuori area di Dell’Aquila

3′ Gol del Sassuolo, ha segnato Bruno

1′ Inizia la partita

Calcio d’inizio alle ore 15.00

Primavera, Sassuolo-Torino: il prepartita

Nell’anticipo di ieri l’Inter, capolista ha liquidato il Bologna con un netto 7-0, il Torino di Scurto vuole ora provare a rispondere ai nerazzurri per restare in scia e conservare il secondo posto in classifica. L’allenatore granata può contare su un Ciammaglichella in un ottimo stato di forma, oltre che Savva e Njie, anche loro autori di ottime prestazioni nelle ultime gare giocate.

Primavera, Sassuolo-Torino 3-2: il tabellino

Marcatori: 3′ Bruno (S), 6′ Dell’Aquila (T), 18′ Dellavalle (T), 19′ Bruno (S), 28′ Parlato (S)

Sassuolo: Theiner, Loeffen, Kumi, Leone, Lopes, Bruno, Caragea, Neophytou, Falasca, Corradini, Parlato. A disposizione: Scacchetti, Cinquegrano, Piantedosi, Di Bitonto, Okojie, Knezovic, Rovatti, Chiricallo, Pigati, Ravaioli, Vedovati. Allenatore: Bigica.

Torino: Abati, Bianay Balcot, Savva, Dell’Aquila, Silva, Mendes, Dellavalle, Gabellini, Njie, Dalla Vecchia, Marchioro. A disposizione: Bellocci, Casali, Mahari, Rettore, Acar, Ciammaglichella, Perciun, Longoni, Bonadiman, Muntu, Franzoni. Allenatore: Scurto.

Primavera, Sassuolo-Torino: dove vederla in tv e streaming

Sassuolo-Torino in tv sarà trasmessa su Sportitalia, che detiene i diritti del campionato Primavera. Sarà possibile seguirla anche in streaming, su Sportitalia.com.

Primavera, Sassuolo-Torino: le formazioni ufficiali

