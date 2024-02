Giornata sfortunata per il Torino Primavera, che si arrende ai pari età del Sassuolo e perde per la prima volta nel 2024

Non è arrivata la risposta all’Inter di Chivu, che nella giornata di ieri si è imposta con un netto 7-0 sul Bologna. Il Toro Primavera, infatti, è stato sconfitto per 6-3 dal Sassuolo dopo una partita davvero pazza. 6 gol nel primo tempo, di cui 4 nei primi 20 minuti, con le due squadre che si sono rimontate a vicenda più volte. È risultata decisiva la seconda frazione, in cui i torelli sembravano non essere nemmeno scesi in campo. È arrivata quindi la prima sconfitta del 2024 per la squadra di Scurto, che veniva addirittura da 12 risultati utili consecutivi tra campionato e coppa e non perdeva dall’11 novembre. Prime prove di distacco dell’Inter dunque, che si è portata a +7 da Ciammaglichella e compagni.