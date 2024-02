Ruggero Ludergnani, responsabile del settore giovanile del Toro, è stato premiato con il premio: “Amico dei bambini… Un esempio per loro”

Riconoscimento importante per Ruggero Ludergnani, responsabile del settore giovanile del Torino. Domani, presso la Black Area della Galleria Lampo a Milano, riceverà il premio “Amico dei bambini… Un esempio per loro”. Il premio è dato dall’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi.. Saranno premiati anche: Giuseppe Sala (sindaco di Milano), Pietro Ausilio (ds dell’Inter), Sean Sogliano (ds del Verona), Alberto Gilardino, Colpani, Darmian, Zappacosta, Scalvini e Alessandro Galleni (dirigente del Genoa).