Buone notizie nel Torino Primavera: Aaron Ciammaglichella, classe 2005, è stato convocato in Nazionale Italiana

Aaron Ciammaglichella, giocatore della Primavera del Torino, è stato convocato in Nazionale Italiana. Ormai è una certezza nel giro della Nazionale Under 19. In programma c’è un’amichevole contro l’Austria. Si giocherà il 14 febbraio, allo Stadio Guido Telghi di Lignano Sabbiadoro.