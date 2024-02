Le parole di Giuseppe Scurto dopo la finale di Coppa Italia raggiunta: “Abbiamo tenuto duro fino al fischio finale”

Il Toro è in finale di Coppa Italia Primavera! Nonostante la sconfitta, nel ritorno contro la Lazio. A fine partita, ha parlato Giuseppe Scurto: “Raggiungere la finale di coppa è una grande gioia per tutti, soprattutto per i ragazzi perché se la sono meritata. Tra Inter e Lazio abbiamo affrontato due squadre molto forti nel nostro percorso. Oggi, nonostante il doppio vantaggio, sapevamo di affrontare una squadra molto forte e fisica. Hanno fatto valere la loro fisicità in area di rigore. Siamo arrivati alla gara con molte mancanze, ma i ragazzi con grande cuore sono riusciti a tenere duro fino al fischio finale. Non era facile rimanere in partita soprattutto dopo il 3-1 segnato nel finale, abbiamo dato tutto”.