Torino-Lazio, diretta della partita della Coppa Italia Primavera 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il gran giorno è arrivato per il Torino Primavera. Oggi, a Orbassano, i ragazzi di Scurto ospitano la Lazio per il ritorno delle semifinali della Primavera Tim Cup. Forti dell’1-3 dell’andata, i torelli hanno a disposizione due risultati su tre per ottenere una finale che in casa Toro manca dalla stagione 2018/2019. Segui la cronaca di Torino-Lazio in diretta su Toro.it.

Primavera, Torino-Lazio: il prepartita

Ore 13.00 Le due squadre sono arrivate all’Impianto Sportivo Valentino Mazzola di Orbassano. Dopo un giro di ricognizione sono rientrate negli spogliatoi, e a breve inizierà il riscaldamento.

Primavera, Torino-Lazio: il tabellino

Torino: Abati, Dell’Aquila, Desole, Ciammaglichella, Silva, Dellavalle, Gabellini, Njie, Dalla Vecchia, Muntu, Marchioro. A disp. Cabella, Bellocci, Bianay Balcot, Casali, Mahari, Acar, Perciun, Longoni, Franzoni, Rasheed, Magui. All. Scurto.

Lazio: Renzetti, Bordon, Milani, Sardo, Bedini, Di Tommaso, Napolitano, Kone, Dutu, Sulejmani, Zazza. A disp. Magro, Tredicine, Bigotti, Ferrari, Cappelli, Nazzaro, Bordoni, Gelli, Ilas, Di Gianni, Cuzzarella. All. Sanderra.

Primavera, Torino-Lazio: la diretta

Calcio d’inizio in programma alle ore 14

Primavera, Torino-Lazio: le formazioni ufficiali

Primavera, Torino-Lazio: dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre.