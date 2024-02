Dopo aver battuto i pari età della Lucchese, tra la semifinale della Viareggio Cup e il Torino ci sono i nigeriani del Beyond Limits

Un percorso sin qui quasi perfetto, quello del Torino U18 di Larocca al Torneo di Viareggio. I torelli hanno vinto in modo netto le prime due partite del gruppo 5 contro Rukh Lviv e UYSS New York, permettendosi poi di poter pareggiare contro Brazzaville nell’ultima sfida della fase a gironi. Agli ottavi di finale hanno battuto per 3-0 la Lucchese, e per accedere alla semifinale dovranno sfidare i nigeriani del Beyond Limits. Tutto quello che c’è da sapere sugli avversari.

Chi sono i prossimi avversari del Torino U18

9 punti, 18 gol fatti, solo 5 subiti e quarti di finale ipotecati. Questo è il bilancio fin qui del Beyond Limits, squadra che dovrà affrontare il Toro di Larocca. La neonata accademia giovanile nigeriana si è imposta con forza sul torneo di Viareggio, risultando fin qui tra le migliori squadre. 6-0 alla Carrarese, 3-0 ai danni della Stella Rossa e 6-4 contro la Fiorentina: questi gli incredibili risultati ottenuti alla fase a gironi, prima di battere anche l’Avellino per 3-1 agli ottavi di finale. Caratteristica principale della rosa è la strapotenza fisica e atletica, in grado di fare la differenza a questi livelli. All’interno della squadra, inoltre, risultano tre giocatori che contano almeno tre gol: Ayodele, Ariehri e Adegoyega. Per il Torino, quindi, accedere alla semifinale e replicare il percorso fatto nella scorsa edizione sarà tutt’altro che una passeggiata.