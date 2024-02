Ecco i quarti di finale del Viareggio: il Torino affronterà i nigeriani del Beyond Limits giovedì alle ore 15 a Capezzano

Con la vittoria per 3-0 sulla Lucchese, il Toro approda ai quarti di finale della Viareggio Cup. Le altre squadre qualificate sono: Brazzaville, Hoved, Rappresentativa Serie D, Ojodu, Mavlon, Beyond Limits e Alex Transfiguration. Di seguito, tutti gli accoppiamenti. Toro che pesca il Beyond Limits, squadra nigeriana. Si gioca giovedì alle 15, al Campo sportivo Canavis di Capezzano (Lucca).

Viareggio Cup, i quarti di finale: ecco le partite

TORINO-BEYOND LIMITS

Capezzano (LU) / Campo sportivo “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)

HONVÉD BUDAPEST-OJODU CITY

Marina di Massa (MS) / Campo sportivo “Ricortola” (ore 15)

RAPPRESENTATIVA SERIE D-CENTRE NATIONAL BRAZZAVILLE

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

ALEX TRANSFIGURATION-MAVLON

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)