Ottavi di finale, gara secca, della Viareggio Cup 2024: Torino-Lucchese, aggiornamenti e tabellino della partita

Continua il percorso del Torino alla Viareggio Cup. Girone 5 passato con ben 7 punti in 3 partite. Adesso ci sono gli ottavi di finale per i granata. Alle ore 15:00, presso lo Stadio Biagioni di Empoli, il calcio d’inizio di Torino-Lucchese. I toscani, sono passati come migliore terza nel girone 1. Di seguito, gli aggiornamenti in diretta della partita.

Torino-Lucchese: gli aggiornamenti in diretta

1′ Si riparte!

SECONDO TEMPO

45′ Termina il primo tempo

42′ GOOOOOOL DEL TORO! FINIZIO!

27′ GOOOOOOL DEL TORO! DIPAOLO!

1′ Si parte!

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio alle ore 15

Torino-Lucchese: le formazioni

Torino: Siviero; Dipaolo, Galantai, Gatto, Kazaldzhiev, Finizio, Kadi, Ramalho, Carbone, Ressia, Kirilov. A disp: Sorensen, Gasti, Camatta, Raballo, Dimitri, Soulier, Armocida, Vagnati. All: Larocca

Lucchese: Summa; Tolomeo, Leone, Di Maggio, Fiorini, Giovannetti, Macchi, Morisi, Moschella, Quochi, Seck. A disp: Ennached; Unniemi, Azzouz, Bracci, Centorbi, D’Antona, Garzelli, Maurelli, Panconi, Riad. All: Di Stefano

Torino-Lucchese: il prepartita

Ore 14:30 Giocatori arrivati allo stadio e squadre in campo per il riscaldamento. Manca sempre meno a Torino-Lucchese. Si parte alle ore 15:00, tra mezz’ora.

Torino-Lucchese: dove vederla in TV e in streaming

Non è prevista una diretta, né in TV né in streaming.