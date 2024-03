Domani torna in campo la Primavera del Torino: appuntamento contro l’Empoli per continuare a inseguire i playoff

Terminata la sosta, torna in campo anche la Primavera del Torino. Mancano 9 partite al termine della regular season: domani alle ore 13:00 Empoli-Torino vale per la 27^ giornata. Si gioca al Centro Sportivo Petroio. Partita molto importante per i ragazzi di Scurto, per inseguire i playoff. Al momento, il Toro è sesto in classifica con 43 punti, mentre l’Empoli è undicesimo a 35. L’Inter, con 51 punti, comanda il campionato. Seguono Roma (47 punti), Atalanta (46 punti), Lazio (44 punti) e Sassuolo (43 punti). Il secondo posto, che vale l’accesso diretto alla semifinale scudetto, dista solo 4 punti per il Toro. Quella in corso, è la fase decisiva della stagione.

Empoli da non sottovalutare

L’Empoli di Alessandro Birindelli non è da sottovalutare. In 26 partite ha collezionato 9 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. Il Toro invece, ha un bottino di 12 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Dopo un piccolo periodo buio, le ultime due uscite del Toro sono state convincenti: Torino-Monza 4-0 e Torino-Genoa 4-3. L’Empoli invece, è in ottima forma. Sono 3 le vittorie nelle ultime 3 gare: Monza-Empoli 0-1, Empoli-Cagliari 3-0 e Bologna-Empoli 0-1. 36 gol fatti e 34 gol subiti per i toscani. Numeri diversi per il Toro: 52 gol fatti e 45 subiti.

Corona e non solo

Giacomo Corona, figlio d’arte, lo scorso anno era al Toro. Quest’anno gioca nella Primavera dell’Empoli e con Andreazzoli in panchina, ha anche esordito in Serie A. Con 14 gol in campionato, si conferma un ottimo prospetto. L’altra punta centrale, Herculano Nabian, ha messo a segno 6 gol. Occhio anche al trequartista Vallarelli, a quota 4. Andrea Sodero, con 7 passaggi vincenti, guida la classifica degli assist. Seguono Herculano (4) e Vallarelli (3). Tra gli azzurri c’è anche la seconda punta Herbert Ansah, che l’anno scorso al Toro segnò nel derby. All’andata, in casa, il Toro vinse 2-1.