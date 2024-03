Non solo Ciammaglichella con l’Under 19 dell’Italia: ecco tutti gli altri giovani granata convocati con le proprie Nazionali

Non solo in Prima Squadra, anche nelle giovanili del Toro è tempo di Nazionale. Oltre a Ciammaglichella, convocato dall’Under 19 dell’Italia, altri 5 giocatori sono stati convocati. Sergiu Perciun è stato convocato dalla Moldavia Under 19. Martin Kirilov invece, farà parte della Finlandia Under 17. Aleksandr Lohmatov è stato convocato dall’Estonia Under 18. Infine, Noel Csorba e Zalan Kugyela, sono stati chiamati in Ungheria Under 17. Di seguito il calendario delle partite.

Le partite delle giovanili

20 marzo

Italia U19-Scozia U19 ( Ciammaglichella )

) Finlandia U17-Belgio U17 ( Kirilov )

) Moldavia U19-Macedonia U19 ( Perciun )

) Ungheria U17-Francia U17 (Csorba e Kugyela)

23 marzo

Italia U19-Repubblica Ceca U19 ( Ciammaglichella )

) Finlandia U17-Olanda U17 ( Kirilov )

) Moldavia U19-Turchia U19 ( Perciun )

) Ungheria U17-Inghilterra U17 (Csorba e Kugyela)

26 marzo

Italia U19-Georgia U19 ( Ciammaglichella )

) Finlandia U17-Italia U17 ( Kirilov )

) Moldavia U19-Estonia U19 ( Perciun )

) Ungheria U17-Irlanda del Nord U17 (Csorba e Kugyela)