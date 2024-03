Aaron Ciammaglichella è stato convocato in Nazionale da Corradi per le gare della Fase Elite di Qualificazione al Campionato Europeo U-19

Aaron Ciammaglichella prosegue il suo percorso con la Nazionale. Il promettente centrocampista granata è stato infatti convocato dal ct Bernardo Corradi in vista della Fase Elite di Qualificazione al Campionato Europeo U-19 degli azzurri. Una chiamata più che meritata per il classe 2005, che nell’ultima stagione ha messo a segno 8 gol e 3 assist in 24 presenze nel campionato Primavera 1. Ora lotterà insieme ai suoi compagni per disputare questa importante manifestazione che andrà in scena in Irlanda del Nord dal 15 al 28 luglio 2024. Affronterà la Scozia, la Repubblica Ceca e la Georgia nella settimana che va dal 26 al 26 marzo. L’azzurro è l’unico – in questa tornata – tra i convocati delle Nazionali giovanili, tra l’Under 16 e l’Under 21.

L’elenco dei convocati di Bernardo Corradi

Di seguito i convocati del ct Bernardo Corradi per le gare di qualificazione agli Europei U-19. Ciammaglichella è l’unico giocatore del Toro presente.

Portieri: Renato Bellucci Marin (Roma), Federico Magro (Lazio);

Difensori: Wisdom Amey (Bologna), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus), Marco Palestra (Atalanta);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Giulio Misitano (Roma), Simone Pafundi (Losanna), Diego Sia (Milan).

Quando gioca Ciammaglichella

Questo il calendario degli azzurri dal 20 al 26 marzo.

Prima giornata (mercoledì 20 marzo)

Scozia-ITALIA (ore 15, Stadio ‘Guigo Teghil’ di Lignano Sabbiadoro)

Georgia-Repubblica Ceca (ore 12, Stadio ‘Giuseppe Morigi’ di Manzano)

Seconda giornata (sabato 23 marzo)

Repubblica Ceca-ITALIA (ore 16.30, Stadio Friuli di Udine)

Scozia-Georgia (ore 12, Stadio ‘Giuseppe Morigi’ di Manzano)

Terza giornata (martedì 26 marzo)

ITALIA-Georgia (ore 14.30, Stadio ‘Guigo Teghil’ di Lignano Sabbiadoro)

Repubblica Ceca-Scozia (ore 14.30, Stadio ‘Giuseppe Morigi’ di Manzano)

Sarà possibile seguire le gare della Nazionale Under-19 in streaming sul sito ufficiale della FIGC.