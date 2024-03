Buona la prima per l’Italia U19: 3-1 alla Scozia e minuti per Aaron Ciammaglichella, entrato in campo nel secondo tempo

Buone notizie dall’Italia Under 19 del ct Bernardo Corradi. Dopo le amichevoli, adesso si è iniziato a fare sul serio. Oggi, alle ore 15:00 si è giocata Italia-Scozia, gara valida per la prima giornata del gruppo E di qualificazione all’Europeo. Vittoria per 3-1 dell’Italia. Primi 3 punti, in un girone formato anche da Repubblica Ceca e Georgia.

La partita

I gol dell’Italia portano la firma di Zeroli (25′), Pafundi (69′) e Romano (84′). Inutile per gli scozzesi la rete di Watson al 75′. Aaron Ciammaglichella, giocatore del Torino Primavera, è entrato in campo al minuto numero 57 al posto di Di Maggio. Buona prova per lui, che ha messo minuti nelle gambe anche in Nazionale.