Saba Sazonov non convince: contro l’Udinese pochi minuti ma una prova non sufficiente, con tanto di cartellino giallo

Contro l’Udinese il Toro ha convinto, portando a casa i 3 punti. Tutti più che promossi, ma l’unico ad essere ancora una volta rimandato, più che bocciato, è Saba Sazonov. La sua gara, seppur durata molto poco contro i bianconeri, non ha convinto. Senza Djidji e Tameze, Juric sulla destra ha deciso di puntare su Vojvoda, autore di una grande partita. Al posto di Vojvoda, al 65′, è entrato Lovato. Poi Buongiorno (ammonito al 52′) aveva i crampi e al minuto numero 83 è uscito, per lasciare spazio a Sazonov. Il numero 15 si è posizionato al centro della difesa. In una partita tranquilla e gestibile, si è fatto ammonire all’87’ per un fallo evitabile. Prova non sufficiente la sua. Ancora una volta è stata l’ultima scelta di Juric in difesa.

Pochi minuti per il georgiano

Dal suo arrivo in Italia, Sazonov in Serie A ha giocato 12 partite. In 348 minuti 2 cartellini gialli. Solo 2 partite da titolare, le altre 10 sono state da subentrato. Il difensore classe 2002 è ancora acerbo. Juric lo vede più come centrale di difesa. In mezzo però, ci sono Buongiorno e Lovato davanti a lui, nelle gerarchie. Ha saltato solo 1 gara per infortunio: 14 partite in panchina non sono poche. Arrivato dalla Dinamo Mosca per 2,75 milioni di euro, deve ancora imporsi.

Il tempo e la Nazionale

Il tempo però, è dalla parte del georgiano. Soprattutto, in allenamento lavora bene e Juric lo ha sempre elogiato per questo. Ha la fiducia di tutti e può migliorare molto. Questo primo anno in granata, per lui, deve essere preso come adattamento. Inoltre, è ormai fisso nel giro della Nazionale della Georgia. Anche per le partite di marzo è stato convocato e spera di raccogliere minuti.