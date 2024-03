Questa sera in campo l’Italia di Buongiorno e Bellanova, ma ci sono impegni anche per Vanja, Gineitis e Sazonov

Ben 10 calciatori del Torino sono stati convocati con le rispettive Nazionali. Da oggi, giovedì 21 marzo, si parte con le partite. In vista di Euro 2024, le selezioni sono impegnate in varie amichevoli. Questa sera tocca a Buongiorno e Bellanova (Italia), Vanja Milinkovic-Savic (Serbia), Gineitis (Lituania) e Sazonov (Georgia). Di seguito, il programma delle gare.

Il programma

Gli Azzurri di Spalletti sono volati negli States. Questa sera, alle ore 22, c’è Italia-Venezuela. Si gioca a Fort Lauderdale in Florida. Buongiorno e Bellanova sperano di avere spazio. Trasferta invece per la Serbia di Vanja Milinkovic-Savic, che alla VTB Arena di Mosca affronta la Russia alle ore 18. La Lituania di Gineitis affronta Gibilterra, alle ore 20:45. Infine, c’è la Georgia di Sazonov. Partita contro il Lussemburgo, alle ore 21: si tratta di uno spareggio per Euro 2024. Questa partita, delle 4, è l’unica a non essere un’amichevole.