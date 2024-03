Adrien Tameze rientra contro il Monza dopo la pausa: senza Djidji in difesa, servirà ancora una mano in quel reparto

La pausa per le Nazionali ferma il campionato e c’è il rischio che qualcuno si faccia male, ma quelli che rimangono in squadra, possono recuperare e migliorare. In questo senso, si avvicina sempre di più il rientro di Adrien Tameze. Come detto da Juric prima di Udinese-Torino, rientrerà contro il Monza. Si era fatto male dopo Torino-Lazio. L’esito degli esami lo ha costretto a saltare ben 4 partite. Ancora una volta però, quando c’è lui non c’è Djidji e questo significa solo una cosa: giocherà in difesa, molto probabilmente, le prossime partite. Juric non vede Sazonov in quella posizione (era stato preso per sostituire Djidji). Adesso c’è un Lovato in più e Vojvoda ha convinto in quella posizione, ma spesso e volentieri Juric ha usato Tameze in difesa.

Uno spreco non usarlo in mezzo al campo?

Tameze può giocare ovunque. A Verona, sempre con Juric, aveva fatto anche la prima punta facendo gol. Il suo ruolo però, è a centrocampo. Grazie alla sua fisicità e al suo recupero della palla, si è affermato come uno dei migliori in Serie A. Al Toro però, non ha quasi mai giocato in mezzo al campo. Si è rimboccato le maniche, sacrificandosi e facendo il difensore, senza deludere. Il suo ruolo naturale però è un altro e chissà che il Toro, avrebbe potuto con lui fare qualche gol in più.

La scelta a centrocampo

In mezzo al campo, Juric ha scelta. Solo Ilic è infortunato. Sulla destra ci sono Ricci e Linetty, mentre a sinistra si sta confermando un Gineitis sorprendente. Juric vuole puntarci e fare giocare il lituano: con questa concorrenza Tameze può scalare come braccetto di difesa. In questo finale di stagione, Juric chiederà un altro sforzo al numero 61. Quando non c’è stato Djidji, è sempre stato lui la prima scelta, dopo l’infortunio di Schuurs.