I 4 attaccanti del Torino non sono partiti con le proprie nazionali: Ivan Juric sorride e può lavorare con loro sul gol

Questo weekend in Serie A non si gioca: c’è la pausa dedicata alle Nazionali. 10 giocatori non si stanno allenando al Filadelfia agli ordini di Juric. Il croato però può sorridere: i 4 attaccanti sono rimasti a Torino. Si può lavorare sul feeling e sul gol in queste due settimane, in attesa del rush finale di stagione. Antonio Sanabria (Paraguay), Duvan Zapata (Colombia), Pietro Pellegri (Italia) e David Okereke (Nigeria) non sono impegnati con le proprie nazionali. Le qualità e le potenzialità ci sono, ma servono finalizzazione e continuità. Va migliorata anche l’intesa, per trovare più spesso la via del gol.

L’attacco segna poco

In 29 partite il Toro ha subito solo 26 gol, ma ne ha fatti pochi: 28. Per puntare all’Europa, servono più reti. Da quando Juric è passato dal 3-4-2-1 al 3-4-1-2, il gioco è migliorato, ma i gol mancano ancora. Senza gol, è difficile portare a casa certe partite, dove magari non si gioca benissimo. Va anche detto che il Toro, con Vlasic dietro alle punte, crea molto. Ma per quanto crea, segna poco. A Udine solo segnali positivi: adesso è il momento di segnare di più, senza pietà.

I numeri dei singoli

Dei 4 attaccanti, 2 sono ancora a secco. Okereke è arrivato da poco e non ha giocato molto, ma in Friuli ha fatto molto bene alla prima da titolare. Se continua così, il suo aiuto sarà prezioso. Pellegri invece, è bloccato. Tra amichevoli, Coppa Italia e Serie A 0 gol, eppure di chance ne ha avute. I titolari però sono Sanabria e Zapata. Sanabria ha fatto 4 gol in campionato in 26 partite. Sembrava entrato in un tunnel senza via di uscita, ma poi a Napoli si è sbloccato con un capolavoro. Zapata invece è l’uomo simbolo di questo Toro. Non molla mai e sta stupendo. In 26 partite per lui 9 gol e 4 assist.