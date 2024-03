Duvan Zapata è tra i preconvocati della Colombia per le amichevoli che i sudamericani disputeranno contro Spagna e Romania

Prosegue il momento d’oro di Duvan Zapata. Dopo un inizio a rilento con la maglia del Toro l’attaccante granata sembra essersi finalmente sbloccato, trovando con continuità la via del gol. Ne sono arrivati 4 nelle ultime 8 partite, contro Roma, Lecce, Sassuolo e Cagliari. Un totale di 9 in stagione, in 27 presenze tra Atalanta e Torino. La Colombia lo ha osservato e ora per il numero 91 sembra prospettarsi un ritorno nella Seleccion. Zapata risulta infatti tra i preconvocati del ct Gabriel Lorenzo, alla guida dei sudamericani da giugno 2022.

Le amichevoli in programma della Colombia

Duvan Zapata dovrebbe prendere parte alle due amichevoli che la Colombia disputerà in Europa nella seconda metà di marzo. Il 22 è in programma a Londra il match contro la Spagna, mentre il 26 i sudamericani affronteranno la Romania a Madrid. Due “trasferte” non particolarmente impegnative sotto il punto di vista del dispendio di energie, che permetteranno all’attaccante di tornare subito a disposizione di Ivan Juric per preparare la gara contro il Monza, in programma il 30 marzo al Grande Torino.

Per Zapata è un grande ritorno

Quella del ct Gabriel Lorenzo è una chiamata piuttosto significativa per l’attaccante colombiano, che non vestiva la maglia della sua nazionale dal 17 novembre 2021. In quell’occasione la Colombia giocò contro il Paraguay nelle gare valide per le qualificazioni ai Mondiali. Zapata rimase in campo per soli 45′ minuti, senza riuscire a incidere. Ora il classe 91′ avrà l’occasione di migliorare lo score con la squadra del suo paese, che per ora non è dei migliori: 34 le presenze per l’ex Atalanta, condite da sole 4 reti e 2 assist.