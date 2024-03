Gvidas Gineitis è un prodotto del Toro: il numero 66 è una bellezza e contro l’Udinese fa una prova molto convincente

Gvidas Gineitis è una bellezza made in Torino. Juric ha definito lui e Ricci “belli, freschi e giovani”. Dopo aver giocato da titolare contro il Napoli, per la prima volta da quando è in Prima Squadra, ha giocato due partite di fila da titolare. Contro l’Udinese ha fatto benissimo in mezzo al campo. Una prova di sostanza e molto convincente. Inoltre, ha contribuito al gol dello 0-2. Come già aveva fatto a Pinzolo in amichevole, al 53′ ha strappato palla a Roberto Pereyra sulla trequarti avversaria. Poi ha servito Zapata e da lì Vlasic ha fatto gol. Come contro i campani, non è stato sostituito, giocando per 90 minuti.

Juric se lo tiene stretto

Spesso si è parlato di una cessione in prestito di Gineitis. Con Ricci, Tameze, Linetty ma soprattutto Ilic davanti, non aveva avuto molto spazio. Juric però lo ha sempre bloccato, dicendo di essere innamorato di lui. Il suo modo di applicarsi e di lavorare lo hanno da sempre colpito. Ora, è arrivato il suo momento. Sta dimostrando di essere da Serie A, ma soprattutto di poter migliorare ancora molto, essendo un 2004. Juric, prima di Udinese-Torino, aveva detto: “Secondo me ha tante caratteristiche buone, può fare anche gol. Si sta ritagliando il suo spazio, è una cosa bella. Deve alzare il suo livello ma sta facendo bene”.

Il rinnovo e il futuro

Il Toro punta su di lui ed ecco che è arrivato il rinnovo di contratto fino al 2028. Un gioiello del genere è da tutelare con cura. Gineitis è presente e futuro del Toro. Juric lo ha preso dalla Primavera poco prima che arrivasse Ilic e con lui ha fatto un lavoro enorme. Merito anche di Scurto, che in Primavera lo ha fatto crescere. Diventerà una bandiera del Toro? Sarà oggetto di monetizzazione? Con il passare del tempo, si vedrà.