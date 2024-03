Il Torino ha annunciato il rinnovo del contratto di Gvidas Gineitis: il centrocampista ha firmato fino al 2028

Gvidas Gineitis ha rinnovato il proprio contratto con il Torino firmo al 2028. Ad annunciare il prolungamento è stata la stessa società granata attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Gineitis da ormai più di un anno è entrato a far parte della Prima squadra e ha saputo sfruttare le occasioni che Ivan Juric gli ha concesso in questi mesi, come nelle ultime partite giocate anche contro squadre importanti.

Calciomercato Torino, Gineitis ha rinnovato: il comunicato ufficiale

Qui di seguito il comunicato con cui il Torino ha annunciato il rinnovo del contratto del proprio centrocampista: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gvidas Gineitis fino al 30 giugno 2028. Gineitis, classe 2004, è giunto al Torino nel gennaio 2022 andando a rinforzare la rosa della formazione Primavera. Le sue qualità tecniche, la serietà e la costanza negli allenamenti lo hanno portato ben presto in orbita Prima Squadra. Ha esordito in Serie A il 10 febbraio 2023, a San Siro contro il Milan. Per lui in totale 17 presenze con la maglia granata e 12 con quella della nazionale lituana”.