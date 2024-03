Il Torino coccola Buongiorno con una maglia celebrativa per le 100 presenze: ora l’obiettivo è il rinnovo di contratto

Con la gara disputata contro il Napoli Alessandro Buongiorno ha collezionato la 100ª presenza in maglia granata. Per l’occasione il Toro lo ha omaggiato di una maglia celebrativa, in onore del traguardo raggiunto alla guida della difesa. Ora l’obiettivo prioritario è quello di blindare il giocatore, che nelle ultime finestre di calciomercato è stato corteggiato dai top club: su tutte l’Atalanta, che ci aveva provato in estate, e il Milan, che è uscito allo scoperto a gennaio. Gran parte del futuro di Buongiorno passerà comunque per gli obbiettivi granata, che puntano alla qualificazione alle coppe europee. In caso di mancato accesso a queste competizioni sarà difficile trattenere un giocatore di questo calibro.

L’Europa la chiave per Buongiorno

Di Buongiorno aveva parlato anche Davide Vagnati in una conferenza stampa di febbraio, in cui aveva fatto il punto sul mercato del Toro: “Qualche telefonata è arrivata, ma non era il momento di valutare. Non abbiamo questa necessità di fare la cassa. Poi anche i giocatori hanno un peso, lui è molto legato al Torino e siamo andati avanti senza pensarci. Alessandro stesso quando viene al Filadelfia lo vedi che è molto felice, lui veramente ci tiene”, aveva spiegato Vagnati in conferenza stampa al termine della sessione invernale del mercato.

“Lui è un ragazzo speciale oltre che un calciatore speciale. Nel calcio non si può mai dire ma è chiaro che se possiamo portarlo più avanti possibile meglio è, ma dipende anche da quello che usciamo a fare noi. Se riusciamo ad alzare il livello e andare ogni tanto a fare delle gite all’estero credo che sarà più facile”. Parole che testimoniano come l’Europa sia una vera e propria chiave per la permanenza del difensore, che in caso di qualificazione potrà trovare ulteriori stimoli per proseguire la sua avventura all’ombra della Mole.

La stagione di Buongiorno

Ormai Buongiorno è una vera e propria sicurezza per il Torino. Il numero 3 ha iniziato la nuova stagione alla grande, nonostante un infortunio alla spalla che lo ha tenuto per circa un mese lontano dai campi. Durante la sua assenza il Toro ha perso parte della sua solidità e i risultati ne hanno risentito. Ora il leader della difesa è tornato a disposizione e ha fatto subito la differenza, arginando un avversario complicato come Osimhen. Il nigeriano è stato solo l’ultimo dei migliori attaccanti a soffrire della sua strettissima marcatura, che ha permesso agli uomini di Juric di uscire dal Maradona indenni. Buongiorno si appresta a concludere un’altra stagione ad altissimi livelli: quel che è certo è che le big si faranno nuovamente sotto in estate. Il suo futuro è nelle mani del Toro.