Calciomercato Torino / Arrivato in punta di piedi dall’Udinese, Masina convince sempre di più tutti nell’ambiente granata

Ancora una volta, tra i migliori in campo per il Toro nella sfida contro l’Udinese, c’era Adam Masina. Tutti possono essere definiti promossi e i bianconeri non hanno attaccato molto, è vero, ma c’è da dire che l’italo-marocchino, in una partita molto importante per come veniva presentata, si è contraddistinto per lucidità e intelligenza calcistica. Contro la sua ex squadra, in uno stadio che ricorda più per episodi negativi che altro, il numero 5 granata ha messo a referto un’ottima prestazione, soprattutto dal punto di vista mentale.

Permanenza quasi certa

Sono sempre di più le partite in cui il difensore riesce a convincere tutti, e a questo punto pare difficile pensare a un futuro lontano dal Piemonte. Il diritto di riscatto fissato a 1 milione non fa che aumentare le probabilità che venga esercitato, ma allo stesso tempo non va dato del tutto per scontato. Il classe ’94 sta facendo molto bene con Juric, il quale però non è certo di rimanere sulla panchina granata. Per questo motivo la sua permanenza può essere messa in discussione nel caso in cui dovesse arrivare un altro tecnico. Se dovesse accadere ciò infatti la dirigenza si sederebbe intorno a giugno con il nuovo ipotetico allenatore e inizierebbe a programmare il futuro della rosa, ed è da vedere se Masina sarebbe incluso.

I numeri di Masina

In meno di metà girone, l’ex Bologna ha addirittura già decuplicato il minutaggio avuto in Friuli. Lì infatti non ha quasi mai giocato con Sottil in panchina, neppure in situazioni di emergenza. Sotto la Mole il 30enne si è invece sentito subito apprezzato, entrando in campo nelle prime gare per sostituire l’infortunato Rodriguez e non uscendo più. In questo momento, oltre a Bellanova, Buongiorno e Zapata, è lui l’unico insostituibile della rosa: questo fa capire quanto le cose possano cambiare in meno di due mesi.