Ha convinto Okereke alla prima da titolare in maglia granata: se dovesse dare continuità alla buona prestazione il riscatto sarebbe certo

Nel Torino che nell’ultimo turno di campionato ha battuto 2-0 l’Udinese è spiccato certamente David Okereke. L’attaccante nigeriano, dopo esser stato impiegato per appena 27 minuti da febbraio in poi, a sorpresa è stato schierato titolare da Ivan Juric al Bluenergy Stadium, convincendo tutti. Il calciatore in prestito della Cremonese si è infatti messo in mostra nel primo tempo con delle belle fiammate e creandosi due occasioni importanti che, seppur non sfruttate al meglio, hanno comunque dato linfa agli attacchi granata. Ma non solo, perché il numero 21 ha anche dimostrato di essere un’ottima spalla di Zapata, risultando praticamente complementare al colombiano.

Nuovo titolare?

In una partita l’attaccante ha completato più minuti di quanti non ne avesse trovati fino a sabato in maglia granata, giocando comunque molto bene. Per questo motivo, se Sanabria dovesse continuare a convivere con i problemi fisici che lo torturano da un po’, potrebbe essere lui il nuovo titolare part-time. Il sorpasso su Pellegri, che continua a non convincere quando subentra, sembra essere una soluzione definitiva, e Okereke può trovare uno spazio maggiore. A questo punto, quando mancano 9 partite alla fine della stagione, non è da escludere totalmente l’ipotesi del riscatto. Il nigeriano ha la possibilità di guadagnarsi la permanenza in Piemonte, ma deve farlo a suon di gol e assist.

Riscatto possibile

La modesta cifra accordata con il club lombardo (circa 4 milioni di euro) fa sì che il club, guidato da Cairo e Vagnati, possa decidere serenamente che farne del calciatore. Lui, dalla sua, ha però il compito di guadagnarsi la conferma in campo. Con un’Europa da conquistare, c’è bisogno anche di sue fiammate per trovare risultati importanti, e lui è uno che di gol in Serie A ne ha fatti.