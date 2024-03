Ha segnato un terzo dei gol della squadra, nove reti su ventotto: è il vero numero nove granata e al Torino è rinato

Sembrava una di quelle operazioni concluse in ritardo. In ritardo di anni, perché il Toro Duvan Zapata lo aveva cercato diverse stagioni fa, decidendo allora di non proseguire nella trattativa anche perché in quel ruolo allora c’era ancora il Gallo Belotti. Passati gli anni ecco di nuovo le strade di Zapata e del Torino incrociarsi: c’è di mezzo Buongiorno ma tutti sappiamo che le cose sono poi andate diversamente. Nessuno scambio: il no del difensore ha comunque portato il colombiano sotto la Mole, tra lo scetticismo generale. Dubbi per la sua tenuta fisica, per gli infortuni che ne avevano condizionato le ultime annate. Dubbi per la sua non più giovane età. Ebbene, è veramente difficile pensare a questo Toro senza Zapata: in pochi mesi l’attaccante è riuscito nell’impresa di diventare di questa squadra il simbolo e il trascinatore. In tutti i sensi: dieci gol (nove col Toro) e quasi tutti decisivi. Senza quelle reti chissà oggi dove sarebbe la squadra di Juric: Zapata ne ha segnati un terzo rispetto a quelli della squadra, nove su ventotto. Numeri che fanno riflettere anche perché l’arrivo del colombiano è stata una sorta di ciliegina su una torta preconfezionata. Torta che avrebbe potuto fare a meno del colombiano, l’unico vero numero nove.