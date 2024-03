Udinese, Monza, Empoli: nove punti da fare per inseguire ancora il sogno qualificazione: pochi due punti in quattro gare per fare il salto

Udinese, Monza, Empoli. Tre partite che sanno di ultima chiamata, senza sé e senza ma. Nove punti da portare a casa per rincorrere un’Europa che comunque risulta ad oggi complicata da raggiungere anche perché il Toro non ha approfittato degli scontri diretti delle ultime quattro per togliere punti alle avversarie. Al contrario, quei punti li ha persi. Sconfitta con la Lazio, sconfitta con la Roma prima dei pareggi contro Fiorentina e Napoli. Non abbastanza per mantenere il contatto con i piani alti, anche perché nel frattempo le altre (il Bologna su tutte) hanno continuato a viaggiare a grandi ritmi. Un punto al Maradona partendo da una situazione di svantaggio non è una cattiva notizia in sé ma è innegabile che ora la salita sia diventata più tortuosa. Non basterà battere le prossime tre avversarie ma farlo darà una grande mano: il Toro potrebbe rosicchiare punti alle altre e pure posizioni ma soprattutto autoconvincersi di poter lottare fino in fondo. Con le medio piccole non sempre è andata bene (il pari con la Salernitana, per citarne una, grida ancora vendetta) con le grandi le soddisfazioni non sono state poi così tante. Difficile che in questo modo il Toro possa trovare le giuste convinzioni: serve una svolta, quella decisiva. Nove punti e poi il derby: è lo snodo della stagione.