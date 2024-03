Avrebbe potuto affondare il Torino ieri sera: invece in dieci la squadra regge. Arbitro non all’altezza, gestisce male i cartellini e perde di mano la partita

Una gestione folle: dei cartellini, ma non solo, in un crescendo di tensione che ha portato come unico risultato quello di esasperare gli animi, dentro ma soprattutto fuori dal campo. Marchetti ha arbitrato talmente male da non poter evitare il paragone col collega Di Bello, che solo 24 ore prima con le sue decisioni aveva fatto infuriare la Lazio nella sfida al Milan. Minimo comune denominatore l’incapacità da parte di entrambi di tenere in mano la partita dopo qualche decisione controversa. Dal rosso a Ricci in poi, la partita è scivolata via dalle mani del fischietto di Ostia Lido. E sarebbe anche potuta finire molto peggio di così, anche se l’epilogo, con Juric fuori – rischia una stangata – e tutti a bordocampo (dove l’ispettore della Procura prendeva pericolosamente appunti) non è stato certamente da meno. Insomma, un Torino-Fiorentina che poteva essere importante crocevia per l’Europa, sfida nella sfida tra Buongiorno e Belotti, partita della difesa ritrovata, si è trasformato in un qualcosa di indefinibile, che ha messo in ombra quanto invece sarebbe stato bene avere davanti agli occhi. Come il ritorno di Buongiorno, appunto, che ha annullato un fischiatissimo Gallo, come la parata di Milinkovic-Savic, di nuovo decisivo, come il punto conquistato in dieci uomini – questo sì conseguenza dell’operato arbitrale – anche se l’inferiorità non si è quasi vista. Insomma Marchetti ha combinato un disastro ma nel marasma almeno il Toro con orgoglio è rimasto a galla. Non era scontato.