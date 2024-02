Un’altra occasione persa, altri punti buttati via: eppure non è ancora finita e sabato Buongiorno farà di tutto per esserci. Motivo in più per crederci ancora

Due sconfitte nei primi due scontri (su quattro) per l’Europa considerando anche i prossimi match con Fiorentina e Napoli. Cinque gol fatti e zero subiti: contro le due romane il Torino non ha raccolto punti perdendo due grosse occasioni ma ha pure dato qualche segnale di cedimento in un reparto che fino ad oggi ha avuto il merito, numeri alla mano, di tenere a galla questa squadra. Non sono stati tanto gli errori individuali dei difensori a portare ai due ko quanto la tenuta a livello difensivo, quella della squadra. E tutto è accaduto, questo è bene sottolinearlo, mentre il Torino ha perso pezzi importanti strada facendo. Ecco perché pur non perdendo di vista l’amara realtà che parla di occasioni perse, di avversarie per l’Europa che scappano via, vale la pena trovare uno spiraglio in modo da poter almeno trovare un appiglio per affrontare il futuro imminente. Arrivare alla partita con la Fiorentina al meglio è pure l’obiettivo di Alessandro Buongiorno (domani tornerà ad allenarsi in gruppo), il giocatore che in queste settimane più è mancato a Juric, quello in grado di garantire solidità, compattezza. Magra consolazione pensare che almeno sabato sera potrà tornare in campo il miglior difensore del Torino di quest’anno? Può darsi, ma l’alternativa sarebbe quella di disperarsi per l’ennesima annata che il Toro chiude in maniera anonima. Forse succederà però non è ancora detto: ci sono ancora punti e c’è ancora speranza. E torna Buongiorno: un motivo per sorridere, fosse anche l’unico.