I granata in finale al Torneo di Viareggio affronteranno il Sassuolo: tutto quello che c’è da sapere sui neroverdi

La formazione del Torino di Antonino Asta ha raggiunto un grande risultato al Torneo di Viareggio: è in finale. Lunedì 3 aprile, alle ore 15:00, affronterà in finale il Sassuolo di Francesco Pedone allo Stadio Ferracci di Torre del Lago. Il Sassuolo ha vinto la scorsa edizione della Viareggio Cup, la seconda dopo quella del 2017. Da quest’anno le formazioni non sono più solo U18, ma c’è la possibilita di portare la squadra Primavera. Ovviamente il Torino ha portato solo alcuni elementi della squadra di Scurto, mentre il Sassuolo ha anche dei fuori quota. L’età media dei neroverdi è più alta rispetto a quella dei granata. Il Toro ha pareggiato ai gironi contro il Don Torcuato (1-1), ma poi ha sempre vinto contro Pontedera (6-0), APIA (8-0), Monterosi (5-0), Rappresentativa Serie D (3-1) e Bologna (1-0).

Il percorso del Sassuolo

Non sarà facile la partita contro il Sassuolo, che come il Torino ha fatto un bel percorso. Ai gironi è arrivato il pareggio contro la Carrarese per 2-2, poi le vittorie contro l’Olympique Thiès per 3-0 e contro il Rukh Lviv per 1-0. Agli ottavi invece i neroverdi hanno superato per 4-0 il Grosseto. Ai quarti è arrivato l’1-2 contro la Sampdoria e in semifinale l’1-3 contro la Fiorentina. Sassuolo che come modulo usa il 4-4-2. Attenzione soprattutto alla coppia d’attacco, formata da Mata e Ajayi, entrambi in rete in semifinale. In mezzo al campo interessante il profilo di Loporcaro, classe 2004, anche lui in gol contro la Fiorentina. Lo scorso anno i neroverdi, allenati da Emmanuel Cascione, superarono in finale ai calci di rigore per 5-3 i nigeriani dell’Alex Transfiguration, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.