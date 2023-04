Napoli-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torna il campionato Primavera che vedrà il Toro impegnato in un match difficile: quello contro il Napoli di Frustalupi. Obiettivi e situazioni di classifica diverse, ma tre punti in palio importanti per le due formazioni a caccia rispettivamente del ritorno sul podio e della salvezza definitiva. Gli azzurri sono infatti nella zona calda della classifica e vogliono distaccarsene il prima possibile. Segui Napoli-Torino in diretta su Toro.it con calcio d’inizio alle ore 11.00.

Primavera, Napoli-Torino: la diretta

21′ Grande parata di Passador! L’estremo difensore granata esce su un’incursione di Spavone, che tutto solo tenta il gol! Si salvano i granata!

20′ Recupero falloso da parte di Weidmann, Ancora punizione per gli azzurri

19′ Granata che tornano in avanti con Silva ma solo per qualche istante. Il pressing del Napoli li costringe a far girare palla

18′ Weidmann perde un pallone prezioso e non gestisce un altro contrasto successivo, commettendo fallo. Sale il nervosismo in campo

16′ Rischio di Passador che blocca un tiro avversario in due tempi

15′ Corner per il Napoli. Schema con tocco corto. Arriva poi il cross nel cuore dell’area. Il Toro respinge. Il Napoli lotta e arriva in avanti. Dellavalle tocca di mano il pallone murando un tiro, ma l’arbitro non fishcia e grazia il Toro

15′ Fallo in favore del Napoli per gioco pericoloso di Njie. I partenopei ripartono e tornano in avanti

14′ Rimessa laterale per il Toro. La sfera viene recuperata dal Napoli, che torna da Boffelli

13′ I granata provano a tornare in avanti mettendo la palla in area ma non ci arriva nessuno. Recupera Boffelli e fa ripartire i suoi con un lancio lungo

12′ Giro palla del Toro, che cerca spazi

9′ Fallo ai danni di Spavone. Punizione per il Napoli battuta rapidamente

8′ Poca precisione delle due squadre, che faticano a mantenere il possesso della sfera

7′ Pasticcio della difesa granata! Il Napoli fa arrivare la sfera a Marchisano, che cerca la rete ma viene murato. La difesa fatica a contenere i partenopei, che sfiorano il vantaggio

6′ Njie vicinissimo al gol! Salta Hysaj e calcia verso lo specchio,c ercando di sorprendere Boffelli. La sfera esce di poco

6′ Fallo subito da N’Guessan. Il gioco viene interrotto. Ripartono le due formazioni. Silva avanza

5′ Il Napoli attacca sulla destra con Marchisano. Opoku chiude in out

4′ Fallo di Weidmann ai danni di Alastuey, che riparte con una punizione

3′ Primo squillo granata! Silva calcia dalla distanza e sfiora lo specchio! Si salva il Napoli

1′ Fallo commesso da Pesce. Punizione epr il Toro che riparte in fretta

1′ Si comincia! Primo pallone gestito dal Torino, che conquista subito una rimessa laterale

PRIMO TEMPO

Primavera, Napoli-Torino 0-0: il tabellino

Primavera, Napoli-Torino: il prepartita

Si torna in campo e questa volta ad attendere Scurto e i suoi, c’è il Napoli di Frustalupi. La vecchia conoscenza granata, che conosce bene il club, ha messo in difficoltà il Toro già all’andata, quando ha strappato un pareggio. I Torelli, privi del loro tecnico in panchina a causa di una squalifica arrivata dopo l’Hellas, sono pronti a riscattarsi. Sesti dietro al sassuolo che ha abttuto l’Inter, non possono lasciare indietro punti in ottica playoff. Diverso è per il Napoli, sceso in terz’ultima posizione e quindi ufficialmente nella zona rossa, che rischia molto.

Primavera, Napoli-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Cesena-Torino in diretta streaming e TV è trasmessa su SportItalia, canale 60 del digitale terrestre, visibile attraverso l’applicazione di Sportitalia. Su Toro.it puoi seguire la diretta testuale dell’incontro.

Primavera, Napoli-Torino: le formazioni ufficiali

Napoli: Boffelli, Barba, Acampa, Marchisano, Hysaj, Obaretin, Iaccarino, Alastuey, Pesce, Gioielli, Spavone. A disp. Turi, Pellino, Giannini, Rossi, Mutanda, Sequino, Boni, Marranzino, Koffi, Russo, Nosegbe, Bonavira, Lamine. All. Frustalupi.

Torino: Passador, N’Guessan, Antolini, Silva, Savva, Dellavalle, Dembele, Njie, Weidmann, Ruszel, Opoku. A disp. Servalli, Gaj, Wade, Caccavo, Dell’Aquila, Ansah, Jurgens, Ciammaglichella, Ruiz, Acar. All. Fioratti.