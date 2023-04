Semifinale del Torneo di Viareggio: Torino-Bologna, prepartita, diretta, tabellino e formazioni della partita

Penultimo atto del Torneo di Viareggio: Torino-Bologna è la seconda e ultima semifinale della manifestazione, in attesa della finalissima di lunedì. Granata e felsinei lotteranno per raggiungere il Sassuolo, che nella prima semifinale ha eliminato la Fiorentina guadagnando così l’accesso alla gara in programma fra due giorni. Il Toro Under 18 di Asta ha vinto il girone eliminatorio, ha eliminato Monterosi e Rapp di D ed insegue una finale che manca da oltre vent’anni. Segui la diretta di Torino-Bologna del Viareggio su Toro.it.

Viareggio, Torino-Bologna: la diretta

46′ Finisce così il primo tempo di Torino-Bologna con i granata in vantaggio

41′ Grandissimo gol di Capac!!! Toro in vantaggio. Il granata è partito sulla fascia, dribbla un avversario con il tunnel e batte il portiere con il tocco sotto

36′ Ci prova Dalla Vecchia sullo scarico di Capac ma ancora niente da fare

33′ Occasione per il Toro! Super parata del portiere del Bologna che slava il risultato

27′ Doppio tiro di Capac ma entrambe le volte il difensore è riuscito a respingere

22′ Il Bologna sta ora uscendo e provando bene ad attaccare l’area granata. Riesce a difendersi il Toro

19′ Colpo di testa di Makadji ma para con sicurezza il portiere del Bologna

18′ Sesto calcio d’angolo del Torino

13′ Torino più offensivo del Bologna in questo avvio di gara ma ancora 0-0

9′ Calcio d’angolo battuto malissimo dal Bologna e palla in rimessa laterale

8′ Prova a rispondere il Bologna che ottiene calcio d’angolo

7′ Occasione per il Toro! non riesce Vaiarelli a metterla in porta con il mancino

3′ Tre calci d’angolo di fila per il Toro che però non li sfrutta al meglio

1′ Inizia Torino-Bologna. Primo possesso per il Bologna

Calcio d’inizio alle 18

Viareggio, Torino-Bologna 1-0: il tabellino

Marcatori: Capac 41 pt (T)

Torino (4-3-1-2): Brezzo; Gallea, Rettore, Makadji, Roszak; Perciun, Dalla Vecchia, De Marco; Vaiarelli; Corona, Capac. A disposizione: Hennaux, Ceschin, Ceica, Gabellini, Azizi, Marchioro, Maset, Giovannini, Iacovoni. Allenatore: Asta.

Bologna: Raffaelli, Laureana, Crociati, Paterlini, Corsi, Maltoni, Hodzic, Mazia, Menegazzo, Busato, Ebone. A disposizione: Gasperini, Salvi, Baroncioni, Goffredi, Bernacci, Ferrante, Ravaglioli. Allenatore: Magnani .

Viareggio, Torino-Bologna: il prepartita

Ore 17.15 Mancano 45 minuti al fischio d’inizio di Torino-Bologna, semifinale del Viareggio. Per la gara contro i felsinei Asta ha scelto sia Corona che Capac, quest’ultimo in rete ai quarti: sua la doppietta che ha permesso all’Under 18 di battere la Rapp di D.

Viareggio, Torino-Bologna: dove vederla in tv e streaming

La partita Torino-Bologna del Viareggio in diretta sarà trasmessa da Rai Sport e sarà possibile vederla in streaming su Rai Play.

Viareggio, Torino-Bologna: le formazioni ufficiali

