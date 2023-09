Monza-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la pausa Nazionali, è di nuovo tempo di calcio anche per il campionato Primavera 1. Il Torino di Scurto di prepara infatti ad affrontare il Monza di Alessandro Lupi. Con 4 punti all’attivo, i giovani Torelli sono a caccia di continuità, cosa che cercheranno di fare anche i lombardi, vincenti contro il Frosinone. Il calcio d’inizio al Centro Sportivo Monzello è alle ore 13: segui Monza-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Monza-Torino 2-2: il tabellino

Marcatori: pt 8′ Rettore (T), pt 19′ Njie (T), pt 43′ Rettore (a, M), st 28′ Berretta (M)

Ammoniti: pt 28′ Brugarello (M), pt 33′ Lupi (a, M), st 19′ Njie (T), st 19′ Cagia (M), st 45’+2 Goffi (M)

Monza: Mazza, Colombo (st 35′ Arpino), Dell’Acqua (st 20′ Goffi), Ravelli (st 35′ Marras), Fernandes, Ferraris, Antunovic, Zoppi, Giubrone (st 17′ Berretta), Brugarello, Cagia. A disposizione: Negri, Bagnaschi, Martine, Troise, Nene, Graziano, Capolupo. Allenatore: Lupi.

Torino (4-3-3): Abati; Bianay, Dellavalle, Rettore, Muntu; Silva (st 30′ Gabellini), Ruszel, Dalla Vecchia; Savva (st 41′ Marchioro), Padula (st 30′ Longoni), Njie (st 20′ Franzoni). A disposizione: Bellocci, Mahari, Acar, Galantai, Desole, Mendes, Zaia. Allenatore: Scurto.

Primavera, Monza-Torino: la diretta

45’+4 Finisce qui! 2-2 tra Monza e Torino

45’+3 Ultimo minuto di gioco

45’+2 AMMONITO Goffi

45′ Sono 4 i minuti di recupero

43′ Fallo in attacco del Monza

41′ SOSTITUZIONE nel Torino: entra Marchioro al posto di Savva

36′ Franzoni sfiora il gol del 2-3!

35′ SOSTITUZIONI nel Monza: entrano Marras e Arpino al posto di Ravelli e Colombo

33′ Due parate decisive di Mazza in un minuto

30′ SOSTITUZIONI nel Torino: entrano Gabellini e Longoni al posto di Silva e Padula

28′ Scarico indietro e Berretta dal limite, a giro con il sinistro, batte Abati

28′ Gol del Monza: pareggia Berretta

25′ Venti minuti al termine: granata che gestiscono il vantaggio

22′ Savva calcia alto sopra la traversa

20′ SOSTITUZIONE nel Torino: entra Franzoni al posto di Njie

20′ SOSTITUZIONE nel Monza: entra Goffi al posto di Dell’Acqua

19′ AMMONITI Njie e Cagia

19′ Fallo di mano in attacco di Njie

17′ SOSTITUZIONE NEL MONZA: entra Berretta al posto di Giubrone

15′ Padula calcia a lato di poco

13′ Brutto fallo di Zoppi, non sanzionato

11′ Gira palla e manovra il Monza

7′ Mazza blocca il cross di Bianay dalla destra

5′ Ci prova Bianay con il destro: palla a lato

5′ Ritmi bassi adesso

1′ Si riparte! Muove palla il Toro

SECONDO TEMPO

45’+1 Termina il primo tempo!

45′ 1 minuto di recupero

43′ Ottima azione di Antunovic, poi Rettore per intervenire fa autogol

43′ Gol del Monza: autogol del Torino

41′ Ci prova Savva con il destro: palla alta

38′ Fallo subito da Brugarello

36′ Punizione in favore del Monza

33′ AMMONITO Lupi, allenatore del Monza

32′ Bianay colpisce l’incrocio dei pali!

28′ AMMONITO Brugarello nel Monza

28′ Palo di Njie!

28′ Padula! Njie fa tutto da solo sulla sinistra e mette in mezzo: il numero 14 si fa respingere il tiro da Mazza

26′ Monza in cerca della reazione

23′ Ottima uscita di Abati

19′ Njie sulla trequarti calcia con il sinistro: botta incredibile che non lascia scampo a Mazza!

19′ GOOOOOOL DEL TORO! NJIE!

18′ Torino che amministra il vantaggio

15′ Fallo di Dell’Acqua su Silva

13′ Finisce a terra Padula: entrata scomposta di Cagia

8′ Corner battuto sul secondo palo, Dellavalle di testa mette dentro e Rettore non può sbagliare!

8′ GOOOOOOL DEL TORO! RETTORE!

8′ Doppio super intervento di Mazza! Torino vicino al vantaggio

7′ Corner per il Monza: nulla di fatto

5′ Fase di studio delle due squadre

1′ Fallo subito da Njie

1′ Si parte! Primo pallone mosso dal Monza

PRIMO TEMPO

Squadre in campo: tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 13.00.

Primavera, Monza-Torino: il prepartita

Il campo chiama e Scurto è pronto a rispondere nel migliore dei modi. Nonostante le numerose assenze causate dalle convocazioni in Nazionale (Ciammaglichella, Longoni, Njie, Franzoni, Dellavalle, Perciun, Savva e Mendes), il tecnico vuole dare continuità ai risultati ottenuti fin qui e per farlo, potrà contare sui suoi pupilli. Lo stesso vale però per Alessandro Lupi e i suoi, autori di prestazioni importanti. La sconfitta contro il Milan è stata archiviata in fretta con la vittoria contro il Frosinone per 3-2 e, avendo il fattore casa dalla propria, i brianzoli possono tentare il colpaccio. Molte delel attenzioni del Torino devono essere rivolte a Ferraris, rigorista d’eccezione, e Lupinetti.

Primavera, Monza-Torino: le formazioni ufficiali

Monza: Mazza, Colombo, Dell’Acqua, Ravelli, Fernandes, Ferraris, Antunovic, Zoppi , Giubrone, Brugarello, Cagia. A disposizione: Negri, Bagnaschi, Marras, Goffi, Berretta, Arpino, Martine, Troise, Nene, Graziano, Capolupo. Allenatore: Lupi.

Torino (4-3-3): Abati; Bianay, Dellavalle, Rettore, Muntu; Silva, Ruszel, Dalla Vecchia; Savva, Padula, Njie. A disposizione: Bellocci, Mahari, Acar, Galantai, Desole, Longoni, Mendes, Gabellini, Zaia, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Dove vedere Torino-Sassuolo Primavera in streaming e in TV

La partita del campionato Primavera 1 Monza-Torino sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, che ha i diritti delle partite del campionato e in streaming sul sito di Sportitalia. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.