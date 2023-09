In questo fine settimana riprende anche il campionato Primavera 1: il Torino di Scurto è impegnato in trasferta contro il Monza

La pausa per le Nazionali è terminata e riprende anche il campionato Primavera 1. Siamo giunti alla terza giornata e il Torino se la vedrà in trasferta contro il Monza, allenato da Alessandro Lupi. Appuntamento a domenica 17 settembre, alle ore 13:00 al Centro Sportivo Monzello per Monza-Torino. I granata di Giueseppe Scurto, nelle prime due giornate di campionato hanno raccolto 4 punti. Esordio con vittoria per 4-3 in trasferta contro il Genoa e poi pareggio in casa per 1-1 contro il Sassuolo. Dopo lo splendido campionato disputato nella scorsa stagione, il Toro ha vinto il Memorial Mamma e Papà Cairo e risulta una squadra compatta ed organizzata. I biancorossi invece, sono stati appena promossi in Primavera 1.

Un buon inizio

I lombardi sono stati promossi dalla Primavera 2 insieme a Genoa e Lazio. Nonostante il salto di categoria, hanno raccolto tre punti nelle prime due partite. Esordio con sconfitta, per 3-1 in casa contro il Milan e poi vittoria per 3-2 in trasferta contro il Frosinone. Non sarà quindi una sfida facile per i granata. Tra i giocatori più interessanti nella rosa di Lupi ci sono Ferraris (rigorista) e Lupinetti.