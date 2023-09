Non solo giocatori della prima squadra, anche alcuni del settore giovanile impegnati in nazionale: come sono andati

Quella di domenica è stata una giornata di sfide in ambito internazionale, non solo per quanto riguarda le selezioni maggiori. Per il Toro sono scesi in campo giocatori come Milinkovic-Savic, Ilic, Radonjic e Linetty, ma non solo. In programma, infatti, c’erano anche diverse sfide che hanno impegnato i ragazzi del settore giovanile. In primis, ha giocato Njie con la sua Svezia, in un’amichevole persa contro i pari età della Polonia per 2-0. Panchina iniziale per il giocatore granata, entrato al minuto 64. Annullata, invece, la sfida tra l’Italia Under 18 di Fabio Desole e l’Olanda, per motivi non specificati.