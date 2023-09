Oltre alle Nazionali maggiori, in campo anche le Nazionali giovanili: ecco il programma di oggi dei giovani granata

Pausa Nazionali non solo per i campioanti maggiori ma anche per i settori giovnaili. Il Torino, in particolare, ha diversi elementi impegnati a rappresentare la propria patria e alcuni di questi saranno impegnati proprio oggi. Il più giovane chiamato in causa è Fabio Desole, che scenderà in campo in un’amichevole contro i Paesi Bassi. C’è poi Alieu Njie, convocato dalla Svezia U19, che sfiderà invece la Danimarca. Ultimo, ma non meno importante, Zanos Savva, impegnato con il Cipro U21 contro l’Austria.