Non solo giocatori della prima squadra, anche diversi del settore giovanile impegnati in nazionale: come sono andati

Giornata ricca di impegni quella di ieri, per i giocatori granata impegnati in nazionale. Non solo i serbi, Gineitis, Linetty e Zima, ma anche diversi del settore giovanile sono scesi in campo con le maglie del loro paese. Erano in programma, infatti, partite per le tre selezioni giovanili dell’Italia: Under 20, Under 19 e Under 18. Stesso discorso anche per il Cipro Under 21 di Savva e la Svezia Under 18 di Njie.

Italia, come inizio non c’è male

Con i primi impegni di settembre e il cambio nei piani alti, sono iniziati i nuovi bienni azzurri. Partendo dall’Under 20, reduce dalla medaglia d’argento al Mondiale di categoria, i giovani azzurri hanno pareggiato per 1-1 nella prima giornata della Lega Elite. Non è però sceso in campo Alessandro Dellavalle. Per quanto riguarda l’Under 19, che ha invece vinto l’Europeo, era in programma un’amichevole contro l’Irlanda del Nord, vinta per 3-2, che ha visto in campo Ciammaglichella, Franzoni e Longoni. Vittoria netta anche per l’Under 18, che ha battuto la Serbia per 3-0 con Fabio Desole in campo.

Savva e Nije non incidono

Hanno giocato, per quanto riguarda le nazionali estere, anche Savva e Nije. Il primo ha affrontato con il suo Cipro l’Austria nelle qualificazioni all’Europeo di categoria, nella sfida pareggiata per 1-1. 70 minuti in campo per il talentuoso attaccante della Primavera. Nije doveva invece essere impegnato con la Svezia Under 19, ma a causa del rinvio della partita in programma è “retrocesso” in Under 18 giocando l’amichevole contro la Norvegia, persa per 1-2.