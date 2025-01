I ragazzi di Tufano dopo la sconfitta con il Cagliari affronteranno l’Inter domani al Mazzola di Orbassano alle ore 11

I ragazzi allenati da Mister Tufano, si presentano alla sfida contro l’Inter di domani di certo non nel migliore dei momenti. La squadra granata sta attraversando un periodo negativo, non vince in campionato da ben 5 partite e arriva dalla deludente sconfitta per 2-1 contro il Cagliari. Questo inizio di stagione difficile ha fatto scivolare il Toro in dodicesima posizione con 29 punti. Nonostante la difficile situazione, l’obiettivo rimane ancora alla portata: il sogno playoff, con la sesta posizione che dista appena 8 punti. Per i ragazzi di Tufano, quindi, ogni partita diventa fondamentale per riprendersi e avvicinarsi al traguardo.

L’Inter, una macchina da vittorie

Dall’altra parte, l’Inter Primavera arriva a questo incontro in grande forma. I ragazzi di Zanchetta sono attualmente terzi in classifica, e stanno vivendo un momento di grande fiducia grazie a una serie di 4 vittorie consecutive. L’ultima delle quali è stata una netta vittoria per 4-0 contro il Genoa, che ha messo in evidenza la forza e il gioco spumeggiante della squadra. L’Inter, grazie a questo filotto positivo, si è avvicinata alla vetta della classifica e punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte, con l’obiettivo di mantenere il passo delle prime due.

La sfida decisiva per il Toro

Il match di domani, in programma alle 11 del mattino al Mazzola di Orbassano, rappresenta quindi una vera e propria sfida per il Torino, che dovrà trovare la forza di reagire e superare una squadra come l’Inter, che sta attraversando un momento di grande slancio.Tufano dovrà lavorare sulla testa dei suoi ragazzi, cercando di infondere loro la determinazione necessaria per invertire la rotta e lottare per il sogno playoff. La sfida, purtroppo, si preannuncia difficile, ma i granata sono chiamati a dare tutto per ritrovare la vittoria e rilanciarsi nella corsa al sesto posto.