Cagliari-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Cagliari-Torino, 22^ giornata di campionato Primavera 1. Si gioca alle ore 13 allo Stadietto Carlo Enrico Giulini. La squadra di Felice Tufano contro quella di Fabio Pisacane. Torino che non è in un momento positivo e cerca risposte confortanti. I granata sono all’11° posto a 29 punti. Cagliari invece 13° a 26 che può tentare l’aggancio. Toro chiamato a riscattare la sconfitta esterna contro la Lazio di mercoledì. Segui la diretta della partita su Toro.it.

Primavera, Cagliari-Torino: la diretta

46′ Finisce il primo tempo

45′ Un minuto di recupero

42′ Il Toro prova a farsi vedere ancora in avanti con Ciammaglichella

39′ Il gol: gran conclusione di Kryzanowski, il portiere del Cagliari compie un miracolo e respinge. La palla è raccolta da Marchioro sulla destra che crossa e Ciammaglichella di testa segna l’1-1

39′ GOOOOOOOOLLLL di Ciammaglichella

36′ OCCASIONE per il Torino. Caimmaglichella riceve palla davanti al portiere ma non riesce ad agganciare

32′ Prova a farsi vedere in avanti il Toro, Djalo prova la conclusione ma viene murato

30′ Il gol: Simonetta va via sulla linea di fondo campo e mette in mezzo per Bolzan che deve solo spingere in rete il pallone

29′ GOL del Cagliari, ha segnato Bolzan

27′ Retropassaggio per Plaia che, pressato, è costretto a calciare in fallo laterale

23′ Prova a spingere il Torino

19′ AMMONIZIONE per Franzoni

15′ Partita vivace quella di Cagliari

11′ Conclusione di Franzoni, la prima dei granata in questo match: da posizione piuttosto defilata, il numero 91 entra in area e conclude verso il palo più lontano non trovando però la rete

10’ AMMONIZIONE per Marchioro

7′ Punizione dalla trequarti per il Cagliari, conclusione di Simonetta direttamente tra le braccia di Plaia

6′ Ritmi parecchio alti in questi primissimi minuti di gioco

5’ Punizione per il Torino, pericolosa la battuta di Franzoni il cui traversone viene intercettato in qualche modo dalla difesa del Cagliari

4’ Ci prova Liteta da fuori, conclusione debole, facile la parata di Plaia

3’ Punizione per il Cagliari, pallone scodellato in area ma allontanato dalla difesa granata

1′ Il Cagliari ha battuto il calcio d’inizio

PRIMO TEMPO

Primavera, Cagliari-Torino 1-0: il tabellino

Marcatori: pt 29′ Bolzan (C)

Ammoniti: pt 10′ Marchioro (T), 19′ Franzoni (T)

Cagliari: Iliev, Balde, Soldati, Pintus, Marcolini, Achour, Simonetta, Cogoni, Liteta, Grandu, Bolzan. A disp. Auseklis, Di Giosia, Arba, Collu, Sulev, Tronci, Vinciguerra, Franke, Marini, Trepy. All. Pisacane.

Torino (3-5-2): Plaia; Mullen, Ollsson, Mendes; Marchioro, Ciammaglichella, Dalla Vecchia, Djalo, Kryzanowski, Franzoni Gabellini. A disp. Siviero, Rossi, Perciun, Zaia, Acar, Sabone, Bonadiman, Olinga, Cacciamani, Mangiameli, Dimitri. All. Tufano.

Arbitro: Pasculi di Como

Primavera, Cagliari-Torino: dove vedere la partita in tv e in streaming

Cagliari-Torino Primavera è visibile sul canale 60 del digitale terrestre. Sportitalia detiene i diritti per tutte le partite del campionato.

Primavera, Cagliari-Torino: il prepartita

Ore 12 Le due squadre, Cagliari e Torino, sono arrivate nell’impianto che ospiterà la sfida tra sardi e granata. A breve saranno in campo per il consueto riscaldamento prepartita. Per la seconda volta nel giro di un mese le due squadre si trovano di fronte: l’8 gennaio scorso si sono affrontate in Coppa Italia, agli ottavi, match terminato col successo dei sardi, valso l’eliminazione dei granata. Tra un’ora il calcio d’inizio.

Primavera, Cagliari-Torino: le formazioni ufficiali

Cagliari: Iliev, Balde, Soldati, Pintus, Marcolini, Achour, Simonetta, Cogoni, Liteta, Grandu, Bolzan. A disp. Auseklis, Di Giosia, Arba, Collu, Sulev, Tronci, Vinciguerra, Franke, Marini, Trepy. All. Pisacane.

Torino: Plaia, Mullen, Dalla Vecchia, Olsson, Ciammaglichella, Kryzanowski, Azevedo, Djalo, Marchioro, Franzoni, Gabellini. A disp. Siviero, Rossi, Perciun, Zaia, Acar, Sabone, Bonadiman, Olinga, Cacciamani, Mangiameli, Dimitri. All. Tufano.