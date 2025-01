I granata, reduci dalla sconfitta contro la Lazio, voleranno a Cagliari Sabato per cercare di trovare la prima vittoria del 2025

La Primavera granata sta attraversando un momento molto difficile nel 2025. Dopo l’ultima vittoria ottenuta il 23 dicembre contro il Bologna, i ragazzi di Mister Tufano non sono più riusciti a tornare alla vittoria, accumulando solo 1 punto nelle successive uscite. Le prestazioni del Torino sono state deludenti e i risultati negativi si sono susseguiti, portando la squadra a occupare l’undicesima posizione in classifica. Con l’obiettivo di centrare almeno il sesto posto, che garantirebbe l’accesso ai playoff, i granata si trovano a 5 punti di distanza dalla zona utile. La situazione è delicata e il match contro il Cagliari rappresenta una vera e propria prova di resistenza e determinazione per i giovani granata.

Un Cagliari che cerca di reagire

Dall’altra parte, il Cagliari si trova in una situazione altrettanto complicata, occupando la tredicesima posizione in classifica. I rossoblù sono reduci da due sconfitte consecutive contro il Monza e il Verona, che hanno complicato ulteriormente la loro corsa verso la parte alta della classifica. La squadra di Pisacane è consapevole di dover invertire la rotta per evitare di restare impantanata nella zona bassa. Nonostante le difficoltà, il Cagliari ha sempre dimostrato carattere e la sfida con il Torino potrebbe rappresentare una buona occasione per riscattarsi e migliorare la propria posizione.

Col Cagliari un precedente recente in Coppa Italia

Le due squadre si sono recentemente affrontate negli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera, dove il Cagliari ha avuto la meglio con un 2-0 decisivo. Quel successo ha confermato la solidità dei rossoblù, che sperano di replicare il risultato anche in campionato, sfruttando il momento di difficoltà del Torino. La sfida di campionato si preannuncia combattuta, con entrambe le formazioni desiderose di tornare alla vittoria e di risollevarsi in classifica.