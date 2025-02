Torino-Inter, la diretta della partita di Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Un Torino in crisi, che non vince dal 23 dicembre scorso: la Primavera granata alle 11 avrà di fronte l’Inter per una sfida delicata e importante. La squadra di Tufano, infatti, ha bisogno di punti per non perdere il treno playoff. Sono già 8 i punti che dividono il Toro dalla sesta in classifica, mentre l’Inter è al terzo posto, in corsa per le prime due posizioni. Segui in diretta Torino-Inter su Toro.it.

Torino-Inter: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-INTER PRIMAVERA

46′ Finisce così il primo tempo 2-0 per i granata

45′ Un minuto di recupero prima di tornare negli spogliatoi

43′ Buona azione dell’Inter che non riesce ad entrare in area e allora calcia da fuori con Cerpelleti. Pallone che finisce molto alto

41′ Partita ora con ritmi più bassi, con l’Inter che cerca di reagire ma trova davanti un Toro ordinato che si difende e riparte

35′ Ammonizione per Tufano per proteste contro il direttore di gara

33′ Primo giallo della gara: cartellino per Mosconi per una trattenuta sul numero 18 granata

31′ Occasione per l’Inter con Spinaccè che si gira e calcia, conclusione non lontana dal sette ma che finisce sul fondo

28′ GOOOOLLLLL del Torooo!!! Gran bel gol di Perciun che calcia forte dopo un bello scambio con Della Vecchia

26′ Colpo di testa su calcio d’angolo che si perde sul fondo

25′ Prova a reagire l’Inter che si guadagna un calcio d’angolo

24′ Ci prova dalla Vecchia da fuori area, pallone che esce non di molto

19′ GOOOOLLLLL del Toroo!! Ha segnato Dalla Vecchia su un bel pallone messo in mezzo da Perciun

15′ Ottima occasione per il Toro con Gabellini che supera tre avversari e calcia, pallone fuori di poco

15′ Ottimo lavoro di Gabellini che so guadagna un calcio di punizione vicino al calcio d’angolo, punizione non sfruttata al meglio dai granata

11′ Partita equilibrata, finora senza grandi emozioni

6′ Cross da calcio d’angolo respinto bene dalla difesa del Toro

5′ Ancora Inter in attacco con una conclusione murata in angolo dalla difesa granata

2′ Conclusione di Spinacce ottima parata di Siviero

1′ Si parte, primo possesso dell’Inter

Torino-Inter 2-0: il tabellino

Marcatore: 19′ pt Dalla Vecchia (T); 28′ pt Perciun (T)

Ammoniti: 33′ pt Mosconi (I); 35′ pt Tufano

TORINO (3-5-2): Siviero; Mullen, Bonadiman, Olsson; Marchioro, Della Vecchia, Djalo, Perciun, Krzyzanowski; Cacciamani, Gabellini. A disposizione: Plaia, Desole, Rossi, Zaia, Acar, Sabone, Mendes, Mahari, Olinga, Mangiameli, Franzoni. Allenatore: Felice Tufano

INTER (4-3-3): Zamarian; Della Mora, Garonetti, Alexiou, Cocchi; Venturini, Bovo, Cerpelletti; Mosconi, Spinacce, Pinotti. A disposizione: Michielan, Farronato, Aidoo, Maye, Berenbruch, Lavelli, Perez, Romano, El Mahboubi, Putsen, Mantini. Allenatore: Andrea Zanchetta

Primavera Torino-Inter: il prepartita

Ore 10 Un’ora alla sfida del campionato Primavera tra il Torino e l’Inter. Al Mazzola di Orbassano, dove avrà luogo la sfida tra granata e nerazzurri, le squadre sono negli spogliatoi, pronte per cominciare il riscaldamento. Una partita importante per entrambe le squadre, che si trovano in momenti diversi della loro stagione.

Primavera Torino-Inter: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Torino e Inter Primavera in diretta verrà trasmessa su Sportitalia, il canale che detiene i diritti del campionato Primavera.

Primavera Torino-Inter: formazioni ufficiali

Calcio d’inizio alle ore 11